500 лет истории уничтожены огнем: новые кадры горящего в Японии замка
Замок Сюри входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Замок Сюри, расположенный в южной японской префектуре Окинава, 30 октября охватил пожар. На кадрах видео можно увидеть, что деревянный, 500-летний замок, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО практически сгорел дотла. На видео запечатлены прибывшие на место пожарные машины, которые боролись с огнем.
По некоторой информации сначала загорелся главный храм, далее огонь перебросился на другие части комплекса.
Данных о пострадавших не поступало. Исторический замок Сюри был построен в XIV веке.