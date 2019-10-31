Мать ребенка убитого в детсаду Нарьян-Мара рассказала подробности трагедии

Мать убитого шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре рассказала, что о происшествии ей сообщила воспитатель, которая в слезах позвонила через 20 минут после случившегося и попросила приехать. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Когда женщина решила попасть внутрь детской спальни, ее не пускали, но когда все-таки удалось зайти, она увидела своего сына в крови на полу.

Со слов матери погибшего в момент трагедии воспитатели могли находиться в другой группе и пить чай, а «сейчас они рыдают в ответ на мои вопросы».

Трагедия произошла днем 31 октября. Находясь в состоянии опьянения, мужчина ударил ножом шестилетнего ребенка, от чего тот скончался.