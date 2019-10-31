«Самое милое видео» с ребенком и собакой уже посмотрели пять миллионов человек

Более пяти миллионов человек уже посмотрели видео, на котором маленькая светловолосая девочка пытается улечься рядом со своим псом Рози.

Видеоролик опубликовал еще в прошлом году житель американского Лас-Крусес. С тех пор он только набирает популярность.

В комментариях к посту в Facebook пользователи умиляются такой теплой дружбе между ребенком и питомцем.