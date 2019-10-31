Ургант прокомментировал массовое увольнения артистов Максима Фадеева

Актер и телеведущий Иван Ургант в свой программе на Первом канале прокомментировал массовое увольнение «всех без исключения артистов» компании MALFA. Максим Фадеев продюсировал больше 30 исполнителей.

«Serebro, понятно, он распустил. Ольга Серябкина распустилась сама. Но больше всего повезло Исайе, Fika и Appledream», - сказал Иван.

Ведущий «Вечернего Урганта» пошутил, что «эти товарищи могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как "Иванушки International"».

Ранее Максим Фадеев в опубликованном видеообращении сказал, что разорвал контракт со всеми артистами его лейбла. Пояснил он это тем, что компания излишне разрослась, ее стало сложно контролировать. Фадеев планирует перепрофилировать компанию, вплоть до смены творческой идеологии.