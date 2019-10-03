В Балашихе подросток убил школьницу во время ссоры
По подозрению в убийстве школьницы в Балашихе задержали 15-летнего подростка. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
«Удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах», - прокомментировала Врадий.
Во время допроса подросток признался, что убил девочку в ходе внезапно возникшего между ними конфликта.
Следователи провели осмотр места происшествия и назначили проведение судебных экспертиз.
«Следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Врадий.
Ранее, 2 октября, в Балашихе на территории заброшенного здания было обнаружено тело 15-летней школьницы с травмой головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».