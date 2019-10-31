Ученые назвали самый «смертельно опасный» возраст мужчин и женщин

Ученые из США и Финляндии провели исследования и выявили, в каком возрасте риск летального исхода от сосудистых заболеваний наиболее высок.

В ходе совместных работы специалисты Центра здоровья в Техасе и центральной больницы при Хельсинкском университете проанализировали тысячи историй болезней пациентов. При этом они выбирали людей всех рас и проживающих в разных странах.

Выяснилось, что мужчинам следует внимательнее прислушиваться к сигналам, которые подает их организм, начиная с 40 лет.

Для женщин этот показатель и того меньше - опасный возраст наступает в 30 лет. Риск инфаркта или инсульта возрастает в этот период времени, пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на исследование финских и американских специалистов.