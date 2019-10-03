СМИ: сын вице-президента МТС задержан после трехчасовой погони

Алан Ибрагимов, сын вице-президента компании МТС, был задержан в Москве сотрудниками ГИБДД после трехчасовой погони, сообщает LifeShot.

Как утверждает паблик, дорожная полиция гонялась за управляемой Ибрагимовым BMW утром 3 октября примерно с 7 до 10 утра. Когда машина была остановлена, молодой человек закрылся в ней и отказался выходить.

LifeShot добавляет, что, по его источникам, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, однако подчеркивает, что не располагает официальными данными экспертизы.

Кроме того, по информации паблика, у 25-летнего Ибрагимова имеется в общей сложности больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.