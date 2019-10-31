Группа «Кино» вернется на сцену спустя 30 лет

Группа «Кино» в полном составе выйдет на одну сцену, с которой будет звучать живой голос Виктора Цоя. «Цой жив!», - эта крылатая фраза стала лозунгом предстоящего тура.

Голос исполнителя оцифровали с оригинальных многоканальных записей. Два концерта пройдут в Санкт Петербурге и Москве, в октябре и ноябре следующего года. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали участники группы и организатор тура - Александр Цой.

Сын легенды отечественного рока сейчас занят подборкой уникального архивного видеоряда. А вот от первоначальной идеи - голограммы Виктора Цоя - решили отказаться. Посчитав, что как в песне - «Это его право уйти в тень».