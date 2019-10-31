В Подмосковье водитель сбил двух детей на переходе и скрылся
Сотрудники полиции ищут автомобилиста, виновного в инциденте.
© Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда
В Московской области водитель сбил двух детей на пешеходном переходе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Томилино, на первом километре трассы «Москва - Касимов».
Двое мальчиков – 10 и 12 лет – получили травмы. Их доставили в больницу.
«Автомобиль марки "ВАЗ" совершил наезд на двух детей переходивших проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного переход», - приводит РИА Новости сообщение областного ГУМВД России.
Водитель с места преступления скрылся. Сейчас его ищет полиция.