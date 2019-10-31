Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка
36-летний мужчина ворвался в детский сад во время тихого часа и ударил шестилетнего мальчика ножом в шею.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Администрация Ненецкого автономного округа
В Нарьян-Маре возле детского сада «Сказка», где сегодня днем мужчина с ножом зарезал шестилетнего мальчика, возник стихийный мемориал.
Горожане несут цветы и свечи к ограде учреждения, сообщили в администрации города.
Трагедия произошла 31 октября. Нетрезвый мужчина вошел в детский сад и в одной из групп нанес ножом удар в шею одного из воспитанников. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход расследования находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Прокуратура Ненецкого автономного округа также взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства ребенка.