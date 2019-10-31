Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

В Нарьян-Маре возле детского сада «Сказка», где сегодня днем мужчина с ножом зарезал шестилетнего мальчика, возник стихийный мемориал.

Горожане несут цветы и свечи к ограде учреждения, сообщили в администрации города.

Трагедия произошла 31 октября. Нетрезвый мужчина вошел в детский сад и в одной из групп нанес ножом удар в шею одного из воспитанников. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход расследования находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

​Прокуратура Ненецкого автономного округа также взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства ребенка.