Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, сообщает The Times of Israel.

«Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов», - сообщили в министерстве.

США считают, что Бурков занимался махинациями с кредитными картами американцев, и обвинили его в хищении крупных сумм. Молодой человек был задержан в 2015 году в аэропорте Тель-Авива по запросу Интерпола.

Адвокат россиянина Михаил Ирони намерен уже завтра подать в Верховный суд Израиля апелляцию.

По данным СМИ, выдача Буркова США будет иметь последствия для арестованной в России израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили на семь с половиной лет за транспортировку гашиша.

Как сообщает The Times of Israel, в Москве были готовы обменять Иссахар на Буркова, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как пишет Times of Israel, отказался от такого решения.

Раннее Нетаньяху обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании и экстрадиции 25-летней израильтянки.