Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, сообщает The Times of Israel.
«Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов», - сообщили в министерстве.
США считают, что Бурков занимался махинациями с кредитными картами американцев, и обвинили его в хищении крупных сумм. Молодой человек был задержан в 2015 году в аэропорте Тель-Авива по запросу Интерпола.
Адвокат россиянина Михаил Ирони намерен уже завтра подать в Верховный суд Израиля апелляцию.
По данным СМИ, выдача Буркова США будет иметь последствия для арестованной в России израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили на семь с половиной лет за транспортировку гашиша.
Как сообщает The Times of Israel, в Москве были готовы обменять Иссахар на Буркова, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как пишет Times of Israel, отказался от такого решения.
Раннее Нетаньяху обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании и экстрадиции 25-летней израильтянки.