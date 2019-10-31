Финансовая грамотность и защита от мошенников: ПСБ проведет семинары на Всероссийской неделе сбережений

ПСБ стал официальным партнером VI Всероссийской недели сбережений, которая проходит с 31 октября по 14 ноября во всех регионах России от Калининграда до Владивостока. Эксперты банка принимают участие в ключевых мероприятиях недели.

Всероссийская неделя сбережений - это ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Основная тема ВНС-2019 - цифровая безопасность.

ПСБ как опорный банк активно взаимодействует с предприятиями ОПК, с Министерством обороны Российской Федерации, и «активно развивает программу повышения финансовой грамотности», отметила руководитель центра зарплатных проектов банка Екатерина Матвеева.

«Мы будем проводить лекции, мастер-классы в военных частях, на предприятиях ОПК», - отметила Матвеева.

Руководитель центра зарплатных проектов ПСБ объяснила важность такой работы.

«Сейчас существует очень много финансовых продуктов, сервисов. Те же оплаты ЖКХ можно проводить с помощью мобильного телефона или с помощью карты. Очень много банковских карт, и клиенту важно ориентироваться во всем многообразии этих продуктов, а банку выгодно, чтобы клиент умел правильно пользоваться финансовыми инструментами. Наличие огромного количество банковских карт провоцирует огромное количество разных видов мошенничества. Поэтому нам важно доносить клиенту, как правильно пользоваться финансовыми услугами, чтобы потом не возникли неприятные последствия», - подчеркнула она.

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По словам Екатерины Матвеевой, в рамках лекций и семинаров, представители ПСБ рассказывают о том, как «простым казалось бы инструментом - банковской картой, которую ранее клиенты использовали просто, чтобы получить зарплату, - получить дополнительные возможности и выгоду».

«Большинство банков предлагают различные программы лояльности, акции, которые позволяют получить дополнительный процент на остаток на карту, также какие-то кешбеки, совершая лишь повседневные покупки», - объяснила она.

На Всероссийской неделе сбережений ПСБ проведет мастер-классы на крупных предприятиях в десяти российских регионах. Темами станут грамотное использование кредитных средств, финансовое планирование, а также защита от мошенников в финансовой сфере.

«Подобные мероприятия помогают привлекать дополнительное внимание и наших клиентов, в том числе. Важно быть финансово грамотным, поднимать проблему высокой долговой нагрузки на себя у населения. Можно долго рассказывать, что такое кредит, как важно обращать внимание на процентную ставку, но если клиент не будет знать об основных правилах планирования бюджета, ничего не изменится. Когда об этой теме, об этой проблеме говорят из телевизора, из различных СМИ, то это, безусловного, привлекает внимание», - отметила руководитель центра зарплатных проектов ПСБ.

В банке также готовятся принять участие в семейных мероприятиях, провести теоретические и практические задания для детей 10-15 лет. Подобные встречи намечены в Ярославле, Воронеже, Чебоксарах и Уфе.