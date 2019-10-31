Группа японских туристов впервые прибыла на южные Курилы

Первая группа японских туристов в составе 44 человек прибыла на теплоходе «Этопирика» в среду, 30 октября, из Хоккайдо на остров Кунашир в порт Южно-Курильска.

Экскурсионная программа запланирована на два дня на островах Кунашир и Итуруп, и включает в себя посещение краеведческого музея, старого японского кладбища, знаменитые скалы Чертов палец и смотровые площадки.

«В первую очередь я хотел посмотреть на природу, меня привлекают вулканы, и как здесь живут люди. В музее меня поразило обилие японских экспонатов, многие вызвали ностальгию. В Японии такого не увидишь», - поделился один из туристов со «Звездой».

Туристическая поездка осуществляется в рамках совместной экономической деятельности России и Японии на островах.

В следующем году Ростуризм планирует сделать регулярные туры на Курильские острова для японских граждан.