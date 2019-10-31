СМИ: в Москве таинственно пропала певица INNA

В Москве пропала известная певица из Румынии Елена Апостоляну, выступающая под псевдонимом INNA.

Девушка вместе со своей командой прибыла в Москву из Бухареста. Они поселилась в одной из гостиниц и спустя время перестала выходить на связь.

Телефон артистки недоступен. Ее знакомый, ожидавший подругу в ближайшие дни в Петербурге, подал заявление в полицию. Тем не менее, пока ее местоположение установить не удалось.

Обеспокоенность вызывает и то, что вместе с INNA пропала вся ее труппа. Как уточняет «ТВ Центр», это охранник-водитель, личный психолог, косметолог и музыкант.