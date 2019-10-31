«Убить ребенка, чтобы заклинание сбылось»: видео допроса подозреваемого в убийстве мальчика в НАО

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика объяснил свой поступок тем, что он «прочитал заклинание к книжке про вечную жизнь».

«Надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось», - поделился он.

Кадры допроса после задержания были опубликованы в Сети.

Как рассказала мать подозреваемого, ее сын был достаточно одиноким. Лишь изредка к нему приходили друзья, с которыми мужчина выпивал.

Соцсетями подозреваемый активно не пользовался. Тем не менее, по размещенной информации, можно предположить, что он был мрачным человеком.

Вместо фотографии профиля у мужчины стоит скелет в капюшоне, который зажимает руками голову. В комментариях кто-то спросил, отображает ли картинка, что так подозреваемый «удерживает тараканов». На что тот односложно ответил: «Нет, безумие».

Как пишет Mash, мужчина уже наблюдался в психадиспансере. Сейчас в его отношении заведено три уголовных дела.

Напомним, трагический инцидент произошел днем 31 октября. Будучи в состоянии опьянения, мужчина ударил ножом шестилетнего ребенка, от чего тот скончался.