Ученые назвали неожиданную пользу холестерина

Ученые провели исследование и выявили, что холестерин необходим человеческому организму для выработки инсулина.

Дело в том, что холестерин активирует рецептор, отвечающий за выработку гормона поджелудочной, который, в свою очередь, является регулятором сахара в крови. Как уточняют шведские специалисты Лунского университета, речь идет о рецепторе GPR183.

Для поддержания теории были проведены испытания на бета-клетках мышей и умерших людей. Полный текст исследования опубликован в Molecular and Cellular Endocrinology.

Теперь ученые будут работать над тем, чтобы создать лекарства, которые помогут активизировать выработку инсулина у людей с низким холестерином.