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Камеры видеонаблюдения зафиксировали путь убийцы мальчика в детсаду Нарьян-Мара

Дарья Михалина
20:34 31.10.2019
Мужчина вошел в детский сад и ударил ножом ребенка. От полученных травм мальчик скончался.
© Видео: Lifeshot © Фото: Lifeshot

В Сети появилось видео, снятое камерами видеонаблюдения в детском саду в Нарьян-Маре.

На них видно, как мужчина зашел в учреждение. После чего он поднялся на второй этаж и прошел в комнату, где отдыхали дети.

На следующих кадрах запечатлено, как подозреваемого выводят из здания. Он окружен правоохранителями. Видео публикует Lifeshot.

Трагедия произошла днем 31 октября. Будучи в состоянии опьянения, мужчина ударил ножом шестилетнего ребенка. Ранения оказались смертельные. Подозреваемый был сразу задержан.

Расследование трагического инцидента взято на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина. На место ЧП направили криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства. 

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