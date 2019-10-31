Новиков рассказал о попытках спасти Круга и Листьева

Шансонье Александр Новиков предупреждал Михаила Круг и Владислава Листьева о том, что их могут убить.

«Как только у тебя появится то, чего у них нет или больше, чем у них есть - всегда найдется отморозок, который захочет это отнять у тебя, а если не получится отнять - то просто убить», - цитирует Новиков свои же слова, сказанные когда-то Кругу.

При этом шансонье добавляет, пока у Круга фактически ничего не было, все его считали «замечательным парнем-певцом».

По словам Новикова, Круг никак не отрегулировал на его предостережение. Листьев также несерьезно отнесся к словам музыканта. Когда Листьев потребовал от рекламодателей заключить новые контракты по измененным расценкам, Новиков предостерег журналиста: из-за денег его «застрелят сразу, как бабочку». Воспоминаниями шансонье поделился в YouTube-шоу «За углом».

Ранее Следственный комитет установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб.