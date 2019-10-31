Отец убитого в детсаду Нарьян-Мара мальчика прокомментировал трагедию

Отец убитого в детском саду в Нарьян-Маре шестилетнего ребенка рассказал, что не знает подозреваемого в этом преступлении. По словам мужчины, имя и фамилия нападавшего ему ни о чем не говорят, и никаких подробностей трагедии отцу не известно.

«Вообще я не знаю его, я даже его не видел, ни фамилии, ни имени не знаю», - цитирует мужчину 112.

Отец мальчика узнал о случившимся от жены, сообщает 29.ru.

Трагедия произошла в четверг, 31 октября. Нетрезвый мужчина вошел в детский сад и в одной из групп нанес ножом удар в шею одного из воспитанников. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель.

Во время допроса он признался, что «прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь», для исполнения которого было необходимо убить ребенка, что и стало мотивом для преступления.

В отношении задержанного Следственный комитет России возбудил дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».