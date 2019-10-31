В ИГИЛ* подтвердили смерть аль-Багдади

В ИГИЛ* подтвердили смерть лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает AFP со ссылкой на агентство Amaq.

Кроме того, боевики также назвали имя своего нового главаря. Им стал Аби аль-Хасан аль-Мухаджир, пишет Reuters.

Ранее о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, террорист взорвал себя сам в момент, когда военные США подобрались к его убежищу в Идлибе.

Как позже заявили в Пентагоне, ДНК-анализ «подтвердил с абсолютной точностью», что нейтрализован был именно аль-Багдади.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая группировка.