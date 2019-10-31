Семье убитого в детсаду в Нарьян-Маре мальчика будет оказана помощь

Семье убитого в детском саду в Нарьян-Маре мальчика будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Такое поручение дал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Сейчас с родственниками ребенка и родителями воспитанников, которые посещали эту группу детского сада, работают психологи. Об этом рассказала заместитель губернатора, курирующая деятельность Департамента образования, культуры и спорта НАО Наталия Сидорова.

По номеру 112 была запущена круглосуточная горячая линия. На нее могут обратиться все, кому понадобится психологическая поддержка в связи с произошедшим, говорится на сайте администрации НАО.

«Была проведена рабочая встреча с представителями правоохранительных органов, с руководителями наших образовательных учреждений, все организации переведены в режим повышенной безопасности, соответствующие проверки будут проведены сегодня Росгвардией и завтра, по результатам этих проверок, мы проведем еще одну встречу в таком же составе», - рассказала Сидорова.

Днем 31 октября нетрезвый мужчина зашел в детский сад и ударил ножом шестилетнего ребенка, от полученных травм мальчик скончался. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям.