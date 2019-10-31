Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Ведомственные криминалисты и психологи направлены для дальнейшего расследования на место трагедии.
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Расследование трагического инцидента, произошедшего в детском саду Нарьян-Мара, взято на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
По его поручению в Ненецкий автономный округ были направлены криминалисты и психологи центрального аппарата ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Напомним, днем 31 октября нетрезвый мужчина зашел в детский сад и ударил ножом шестилетнего ребенка. Ранения оказались смертельные.
Подозреваемый был задержан на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям.
Также возбуждены дела в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.