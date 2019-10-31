Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Расследование трагического инцидента, произошедшего в детском саду Нарьян-Мара, взято на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По его поручению в Ненецкий автономный округ были направлены криминалисты и психологи центрального аппарата ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, днем 31 октября нетрезвый мужчина зашел в детский сад и ударил ножом шестилетнего ребенка. Ранения оказались смертельные.

Подозреваемый был задержан на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям.

Также возбуждены дела в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.