В Минздраве опровергли данные о снижении числа врачей в регионах

Численность медиков в российских регионах не сократилась, при подтверждении информации о снижении количества врачей произошла техническая ошибка.

«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», - рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.

Число врачей в Новосибирской области возросло на 85 человек, в Якутии - на 121, в Томской области - на 136 человек.

Как отметили в ведомстве, в Бурятии произошло некоторое снижение количества врачей, но не на 59%, как было заявлено ранее, а всего на 15 человек.

Напомним, издание РБК сообщило, что за прошлый год Минздравом были выявлены сокращения врачей в 54 российских регионах. По информации издания, наиболее негативная динамика наблюдается в Бурятии - количество врачей уменьшилось на 59%, Новосибирской области - на 58%, в Томской области - на 18%, в Якутии и Кемеровской области - примерно на 17%.