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Согласно плану: как завершается разведение сил в районе Золотого под Луганском

Екатерина Габель
18:23 31.10.2019
Отвод войск в Золотом в Донбассе начался 29 октября в соответствии с договоренностью в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. На завершение процесса отводится 72 часа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донбассе завершается разведение сил в районе поселка Золотой. Пока это первый участок, на котором процесс был запущен. На его завершение сторонам отводится 72 часа.

Народная милиция ЛНР расположилась у Золотого-5, в то время как у Золотого-4 закрепились ВСУ и украинские националисты.

Процесс разведения сил фиксирует камера ОБСЕ, установленная на вышке. Отсюда два дня назад офицерами СЦКК была запущена сначала белая ракета, свидетельствующая о готовности к отведению сил и средств, а потом и зеленая - сигнал к непосредственному началу процесса.

На участок разведения прибыл глава наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон, который заверил: процесс идет согласно плану. Никаких отклонений от графика не наблюдается.

Тем не менее, националисты настаивают, что не покинут свои позиции. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что украинский президент Владимир Зеленский обеспечит выполнение приказов по разведению сил на линии соприкосновения, несмотря на заявления нацбатальонов.

Руководители и военные ЛНР ежедневно общаются с представителями ОБСЕ. Если процесс удастся успешно завершить, к аналогичным действиям можно будет приступить в Донецкой области.

Жители села Золотое-5 рады тому, что отводят войска.

«Устали от войны, хочется мира. Может, наконец разведут, и будет легче», - признается местная жительница Ирина.  

Стоит отметить, что бойцы народной милиции ЛНР еще до объявления об отводе сил и средств соблюдали рамочное соглашение и не продвинулись вперед с заранее оговоренных позиций.

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