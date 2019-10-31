Четыре станции построят на салатовой ветке метро в Москве

На Люблинско-Дмитровской, салатовой ветке метро появятся четыре новые станции с названиями «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово», «Физтех» и «Южный порт».

Их строительство начнется в 2021 году. Завершение работ планируется к 2023 году, заявил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Кроме того, после открытия Большой кольцевой линии и станции «Суворовская» число пересадок на ветке увеличится до десяти. Так, поменять линию можно будет на «Марьиной роще», «Достоевской», «Окружной» и в «Печатниках».

Сейчас на Люблинско-Дмитровской линии функционируют 23 станции.