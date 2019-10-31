В Госдуме отреагировали на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

В Государственной думе прокомментировали призыв Североатлантического альянса к России передать Украине контроль над Крымом.

«Мы это расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации», - заявил RT член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

Комментируя призыв НАТО пустить в Крым международные наблюдательные организации, депутат напомнил, что во время референдума на полуострове не было никаких препятствий для международных наблюдателей.

По словам Морозова, в настоящее время в Крым приезжает много иностранцев, в том числе парламентарии из европейских стран - никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма нет.

Напомним, НАТО призвало РФ передать контроль над Крымом Украине. В тексте заявления комиссии Украина - НАТО сказано, что Альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить в Крым международные наблюдательные организации.

Крым вошел в состав России после проведенного весной 2014 года референдума, на нем большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.