В СК раскрыли подробности убийства ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Подозреваемый был задержан на месте преступления. Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.
© Видео: СК РФ © Фото: ТРК "Звезда"
В Следственном комитете раскрыли подробности трагического инцидента, произошедшего в детском саду города Нарьян-Мара.
«Мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по взаимодействию со СМИ Светлана Тарнаева.
Подозреваемый был задержан на месте преступления.
«Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения», - добавила представитель СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На должностных лиц, не обеспечивших безопасность детей, также заведены дела.
Расследование инцидента продолжается.