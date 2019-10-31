Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре: допрос сразу после задержания

В Сети опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, снятые сразу после его задержания. На них мужчина, зачастую бессвязно, пытается объяснить свои мотивы.

На вопрос, зачем он убил шестилетнего мальчика, мужчина ответил, что «прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь».

Ответ на вопрос, и что ему это дало, был более логичен: «Тюрьма».

Трагедия в детсаду «Сказка» случилась днем 31 октября. Подозреваемый, как сообщили в СК, проник на территорию объекта без помех, после чего нанес удар ножом одному из детей, ребенок скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по трем статьям. ЧОП, который охранял «Сказку», проверят следователи.