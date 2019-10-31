Опубликованы кадры с места убийства шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре

Днем 31 октября пьяный мужчина зашел в детский сад и ударил ножом шестилетнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

«Звезда» публикует кадры с места трагедии, на них видно, что возле учреждения припаркованы автомобили скорой помощи и полицейские машины.

Мужчину, который подозревается в убийстве ребенка, задержали сотрудники полиции.

Помимо уголовного дела об убийстве ребенка, в отношении сотрудников и охраны детского сада были возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.