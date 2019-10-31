Еврокомиссия ожидает прозрачной работы «Северного потока - 2»
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен рассчитывает, что газопровод будет функционировать в соответствии с европейским законодательством.
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В Еврокомиссии надеются, что работа «Северного потока - 2» будет соответствовать требованиям европейского законодательства.
«Если газопровод будет построен, то мы ожидаем, что он будет функционировать прозрачным и недискриминационным образом», - заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
По ее словам, эти два пункта являются главными принципами международного и европейского законодательства.
Ранее совет ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве. Действие документа распространяется и на «Северный поток - 2».