Еврокомиссия ожидает прозрачной работы «Северного потока - 2»

В Еврокомиссии надеются, что работа «Северного потока - 2» будет соответствовать требованиям европейского законодательства.

«Если газопровод будет построен, то мы ожидаем, что он будет функционировать прозрачным и недискриминационным образом», - заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, эти два пункта являются главными принципами международного и европейского законодательства.

Ранее совет ЕС утвердил проект поправок к Газовой директиве. Действие документа распространяется и на «Северный поток - 2».