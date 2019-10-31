Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Днем 31 октября местный житель зашел в детский сад и нанес удар ножом шестилетнему мальчику. Ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
Трагедия произошла днем 31 октября. 36-летний пьяный местный житель без каких-либо помех зашел в детсад и ударил ребенка ножом, мальчик скончался на месте.
СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по трем статьям.
Следствие намерено просить суд о заключении подозреваемого под арест.
Следователи также проверят ЧОП, который занимался охраной детсада «Сказка», где произошла трагедия.