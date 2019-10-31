«Ужас и боль»: в мэрии Нарьян-Мара шокированы убийством мальчика в детсаду

Администрация города Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе шокирована убийством ребенка в детском саду «Сказка» и выражает соболезнования родным и близким мальчика.

«Сложно найти слова, чтобы передать ужас и боль, которые застыли в этот день в сердце каждого нарьянмарца. Тихий и спокойный Нарьян-Мар шокирован случившейся бедой. Мэрия выражает соболезнования родным и близким ребенка», - сказано в сообщении администрации города.

Трагедия произошла днем 31 октября. По данным Следственного комитета, 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вошел в детский сад и ударил мальчика ножом, от полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемый в убийстве был задержан.

Помимо уголовного дела об убийстве ребенка, в отношении сотрудников и охраны детского учреждения были возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.