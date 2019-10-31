Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара задержан

Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, задержан. Об этом сообщили в СК РФ.

Трагедия произошла днем 31 октября во время «тихого часа». Как уточняет ведомство, 36-летний местный житель, будучи пьяным, вошел в детсад и нанес ребенку удар ножом. Мальчик скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по трем статьям - «Убийство малолетнего», «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следствие намерено просить суд о заключении под стражу подозреваемого в убийстве.