Украинские националисты сносят барельеф маршалу Жукову в Одессе: видео

Украинские националисты решили снести памятник маршалу Жукову со здания Приморского военкомата в Одессе.

Как отмечают местные СМИ, на историческую память покусились члены Нацкорпуса, созданного на базе батальона «Азов».

Кадры с места появились в Сети.

Около здания собрались несогласные с действиями националистов горожане. Однако демонтаж был продолжен, так как, как пишет «Рупор Одессы», разрешение на то было выдано украинскими военными.

Сносы памятников советским государственным деятелям стали частым явлением после того, как в 2015 году был принят закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду символик СССР.