СК проверит, кто охранял детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка
36-летний пьяный местный житель зашел в детсад и ударил ребенка ножом, мальчик скончался на месте.
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ЧОП, охранявший детсад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик, проверят сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС.
«Он будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение по лишении лицензии», - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.
Собеседник ТАСС уточнил, что убийца прошел в детсад беспрепятственно, остановить его никто не пытался.
Трагедия произошла, напомним, днем 31 октября. По информации СК, 36-летний пьяный местный житель зашел в детсад и ударил ребенка ножом, мальчик скончался на месте.
Подозреваемый сейчас задержан, следствие возбудило дело по трем статьям УК РФ.