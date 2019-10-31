СК проверит, кто охранял детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка

ЧОП, охранявший детсад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик, проверят сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщает ТАСС.

«Он будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение по лишении лицензии», - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Собеседник ТАСС уточнил, что убийца прошел в детсад беспрепятственно, остановить его никто не пытался.

Трагедия произошла, напомним, днем 31 октября. По информации СК, 36-летний пьяный местный житель зашел в детсад и ударил ребенка ножом, мальчик скончался на месте.

Подозреваемый сейчас задержан, следствие возбудило дело по трем статьям УК РФ.