Лавров надеется, что Зеленский обеспечит разведение сил в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется, что президент Украины Владимир Зеленский выполнит приказы по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на заявления со стороны национальных батальонов.

Лавров добавил, что с приходом к власти Зеленского ситуация на Украине «действительно изменилась». По его словам, в настоящее время происходит движение в правильном направлении, сообщает RT.

«Но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а, во-вторых, напомню, это всего три небольших населенных пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения», - отметил он.

Напомним, в районе населенного пункта Золотое 29 октября начался отвод сил от линии соприкосновения. Дата возобновления разведения сил у Петровского была согласована в соответствии с планом-графиком. По Рамочному решению контактной группы, Петровское включено в список пилотных участков разведения сил в Донбассе.