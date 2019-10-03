СК и RT запустили проект расследования военных преступлений на Украине

Следственный комитет за время конфликта в Донбассе возбудил свыше 280 уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны.

Результаты расследований СК уже появились - условные сроки получили военные из украинских добровольческих батальонов. Рассказывать о военных преступлениях на юго-востоке Украины СК будет с помощью специального мультимедийного проекта, который подготовлен совместно с RT.

В Донбасс отправятся журналисты RT для проведения расследования. На сайте проекта будут опубликованы новостные заметки, фотографии, видеоматериалы, истории очевидцев преступлений.

В рамках расследования допрошено более 143 тысяч свидетелей.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. По данным ООН, более 3 000 мирных граждан погибло на востоке Украины.