В Колумбии преступники плыли по океану на тонне кокаина: видео

ВМС Колумбии спасли трех граждан, которые плавали между пакетами кокаина недалеко от муниципалитета Тумако.

Кадры были сделаны 28 сентября, на них видно, как трое подозреваемых наркоторговцев плавают среди пакетов с наркотическим веществом. По информации Тихоокеанских военно-морских сил Колумбии, три спасенных человека получили первую помощь на корабле и были доставлены в порт.

Там подтвердили, что в пакетах содержалось 1 265 килограммов гидрохлорида кокаина. Груз с наркотиками и задержанные лица были переданы властям.