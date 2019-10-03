В Колумбии преступники плыли по океану на тонне кокаина: видео
На кадрах видно, как трое подозреваемых наркоторговцев плавают среди пакетов с наркотическим веществом.
© Видео: Fuerza Naval del Pacífico - Armada de Colombia © Фото: Fuerza Naval del Pacífico - Armada de Colombia
ВМС Колумбии спасли трех граждан, которые плавали между пакетами кокаина недалеко от муниципалитета Тумако.
Кадры были сделаны 28 сентября, на них видно, как трое подозреваемых наркоторговцев плавают среди пакетов с наркотическим веществом. По информации Тихоокеанских военно-морских сил Колумбии, три спасенных человека получили первую помощь на корабле и были доставлены в порт.
Там подтвердили, что в пакетах содержалось 1 265 килограммов гидрохлорида кокаина. Груз с наркотиками и задержанные лица были переданы властям.