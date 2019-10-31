В детском саду в Нарьян-Маре неизвестный зарезал ребенка
Жертвой нападения стал шестилетний мальчик. Как сообщают местные СМИ, преступник задержан.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Нарьян-Маре неизвестный мужчина зашел на территорию детского сада «Сказка» и убил ножом шестилетнего ребенка. Об этом сообщило местное СМИ nao24.
Как уточняет корреспондент агентства, мальчик от нанесенных ему ранений скончался на месте, убийца был задержан полицейскими.
На место трагедии прибыли психологи и экстренные службы. Мотивы нападавшего пока не установлены.