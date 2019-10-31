Космонавты подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе

Жители Звездного Городка выступили с требованием построить дорогу-дублер Щелковского шоссе. Дело в том, что в пробке на одной из самых проблемных трасс в Подмосковье автомобилисты проводят не один час. Уже не первый год жители ждут появления дублера, который разгрузит основной поток на магистрали.

«25 километров можем передвигаться в течение трех-четырех часов», - рассказал начальник первого управления Центра подготовки космонавтов Валерий Корзун.

«Мы с отрядом космонавтов написали петицию о необходимости постройки дублера», - добавил космонавт Антон Шкаплеров.

Он пояснил: из Москвы до МКАД функционируют шесть полос, в то время как в области - лишь по две полосы в каждую сторону. Шкаплеров шутит, что провел 533 дня в невесомости и два года в пробках на Щелковском шоссе.

Проблема строительства дублера заключается в том, что для его прокладки будет необходимо сдвинуть границы национального парка «Лосиный остров». Соответствующий вопрос был вынесен на обсуждение в прошлом году. Тогда большинство жителей высказались «за» смещение границ. Как отмечает «360», на территории, которую выделят для шоссе, нет особо охраняемых растений, в которых нуждаются лоси.