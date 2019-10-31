Путин поручил решить вопрос с пенсиями для многодетных матерей-опекунов

Владимир Путин рассказал, что дал поручение правительству проработать вопрос о том, чтобы опекуны, которые выходят на пенсию, на возмездной основе могли получать страховую часть пенсии.

К главе государства на встрече с представителями общественности Калининградской области обратилась многодетная мать и приемный родитель Татьяна Соловьева, работающая вместе с супругом опекуном по договору о приемной семье на возмездной основе, после выхода на пенсию женщина будет считаться работающим пенсионером, из-за чего она не будет получать страховую часть пенсии.

«Безобразие. И это не ирония, не шутки. Я эту проблему знаю, и я уже поручения правительству дал, коллеги знают об этом, эта несправедливость должна быть устранена», - ответил Путин на просьбу установить таким опекунам пенсию как неработающим пенсионерам.

Президент России отметил, что такие люди выполняют важнейшие морально-нравственные и государственные задачи. По его словам, для опекунов государство должно сделать исключение.