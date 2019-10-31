Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября

Первые две линии Московского центрального диаметра - от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска - планируют запустить 21 ноября. Дату анонсировала замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По ее словам, к этому же времени выпустят брендированную карту «Стрелка-Тройка». Получить ее можно будет на кассах бесплатно.

Сейчас около 158 тысяч человек пользуются пригородными электричками каждый день. С запуском МЦД этот показатель может вырасти в 50 раз, считает Кротова.

Всего проект Московских центральных диаметров подразумевает работу пяти линий. Их график будет совпадать с часами работы метро, а поезда будут ходить с пятиминутными интервалами.