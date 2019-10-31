Пентагон: анализ ДНК подтвердил уничтожение аль-Багдади
По словам генерала Кеннета Маккензи, главарь террористической организации захоронен в море.
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По результатам анализа ДНК Пентагон подтвердил «с абсолютной точностью», что Соединенные Штаты ликвидировали именно главаря террористической организации ИГИЛ*, запрещенной на территории России, Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил журналистам глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
«Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК (взятым c тела и имевшимся у США )», - заявил Маккензи.
По законам военного конфликта аль-Багдади был захоронен в море, добавил генерал.
Напомним, что 27 октября Дональд Трамп объявил, что лидер террористической организации ИГИЛ* аль-Багдади уничтожен в Сирии в результате спецоперации США.
ИГИЛ*- запрещенная на территории России террористическая организация.