Пентагон: анализ ДНК подтвердил уничтожение аль-Багдади

По результатам анализа ДНК Пентагон подтвердил «с абсолютной точностью», что Соединенные Штаты ликвидировали именно главаря террористической организации ИГИЛ*, запрещенной на территории России, Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил журналистам глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК (взятым c тела и имевшимся у США )», - заявил Маккензи.

По законам военного конфликта аль-Багдади был захоронен в море, добавил генерал.

Напомним, что 27 октября Дональд Трамп объявил, что лидер террористической организации ИГИЛ* аль-Багдади уничтожен в Сирии в результате спецоперации США.

ИГИЛ*- запрещенная на территории России террористическая организация.