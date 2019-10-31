Зеленский отреагировал на решение Дании по «Северному потоку - 2»

Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании разрешить строительство газопровода «Северный поток - 2» в своих водах.

«Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, то Дания бы тогда не подтвердила», - заявил он.

Президент Украины считает, что реализация проекта усилит положение России, но ослабит Европу. По его мнению, «Северный поток - 2» - это вопрос не только энергетической безопасности, но и геополитический.

Строительство газопровода будут проводить на континентальной части Дании к юго-востоку от Борнхольма. Этот маршрут сочли наиболее безопасным и соответствующим экологическим нормам. Протяженность участка составит 147 километров.