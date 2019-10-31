Путин допустил ужесточение наказания врачей за ошибки при обследовании

Российский президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для врачей за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области.

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и в системе ОМС такая система должна быть создана», - подчеркнул Путин.

Глава государства обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложил подумать над вопросом.

«Если действительно нужно усилить это наказание, я не буду возражать», - подчеркнул он.

Путин отметил, что важно сделать наказание неизбежным, «тогда не нужно будет ужесточать». Вместе с тем президент напомнил, что в России есть многочисленные злоупотребления в этой сфере, в частности, на Северном Кавказе.