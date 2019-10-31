Автомобилисты устроили драку со стрельбой на шиномонтаже в Подмосковье

В подмосковном Красногорске четыре автомобилиста повздорили в очереди на шиномонтаж, в результате словесной перепалке произошла драка со стрельбой.

Мужчины приехали поменять резину, но из-за большого ажиотажа на работы по смене шин образовалась длинная очередь. Один из автолюбителей хотел, чтобы ему оказали услуги раньше остальных из-за чего разгорелся конфликт.

Как рассказал телеканал «360», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в потасовке участвовали четыре человека: мужчины 1968, 1983, 1984 и 1989 годов рождения. Один из водителей достал биту и ударил другого по голове. Еще один участник конфликта достал травматический пистолет и три раза выстрелил в сторону нападавшего.

На место драки прибыла машина скорой помощи, которая диагностировала травмы у всех мужчин. Одного участника конфликта пришлось госпитализировать - у него перелом костей свода черепа. Другим мужчинам назначено амбулаторное лечение.

В отношении одного из мужчин, который напал с битой, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он был задержан.