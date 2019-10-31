Экс-участник Billy's Band умер после концерта в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался экс-баянист группы Billy's Band Антон Матезиус. Об этом рассказал основатель и лидер музыкального коллектива Билли Новик.

«Мы сочиняли песни на подоконнике в Париже, делили последнюю еду, несколько раз чуть не подрались в те пятнадцать лет, что прожили вместе. Но так и не подрались. Спасибо, прости, прощай, дорогой Антон Матезиус», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщили друзья артиста, Матезиус умер почти сразу после концерта, который отыграл в проекте Артура Вахи «Стая "Полетели"».

«Ночью ушел наш Пингвин, наш дорогой друг Антоша Матезиус», - написал участник проекта Арменак Назикян.

Антону Матезиусу было 46 лет. В Billy's Band он работал с 2001 по 2016 годы. В составе коллектива он записал свыше десяти альбомов, среди которых «Играя в Тома Уэйтса», «Немного смерти, немного любви», «Осенний алкоджаз», «Оторвемся по-питерски», «Блошиный рынок» и другие.