Путин назвал недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту

Правительству необходимо выработать правила и объемы расходования средств на здравоохранение, чтобы люди почувствовали качество услуг, заявил российский президент Владимир Путин.

Он отметил, что объем предполагаемого на ближайшие годы финансирования первичного звена медицины в профильном нацпроекте является недостаточным.

Глава государства встретился с представителями общественности в Калининградской области. В центре внимания оказалось развитие медицинской помощи в регионах. Речь идет о поддержке первичного звена из федерального бюджета.

«Деньги приличные очень выделяются: до 2024 года 1 трлн 300 млрд рублей. Но этот нацпроект "Здравоохранение" сверстан таким образом, что там есть и на первичку немножко - 237 млрд рублей, но этого недостаточно», - пояснил президент.

По словам Путина, средства заложены до 2024 года.

Встреча с представителями общественных организаций продолжается. Однако сегодня же на Балтийском побережье пройдет расширенное заседание Госсовета, где тема здравоохранения станет главной.