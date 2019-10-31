Роскосмос построит два дополнительных «Союза» из-за неготовности кораблей США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился выделить средства на создание двух дополнительных пилотируемых кораблей «Союз МС».

«Я дал вчера команду на выделение дополнительных средств Роскосмосом на создание двух кораблей ("Союз" - прим. ред.) дополнительно», - приводит слова главы Роскосмоса ТАСС.

По его словам, производственные мощности РКК «Энергия» позволяют строить четыре корабля в год, однако можно изготовить и пять.

«Такие возможности есть, и мы ими воспользуемся. Помимо наших планов по Федеральной космической программе мы сейчас дозаказываем два новых корабля», - сказал Рогозин.

Как он заявил, один корабль построят для полета космических туристов в 2021 году, а второй «Союз» нужен для того, чтобы обеспечить полеты международных экипажей на МКС.

Он также отметил, что Роскосмос поможет коллегам из Соединенных Штатов доставить астронавтов на Международную космическую станцию, для этого он даже ужмет российские экипажи.