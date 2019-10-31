СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Злоумышленники, используя различные средства связи, представляются сотрудниками СК и вводят собеседников в заблуждение. Мошенники сообщают, что собеседник является потерпевшим по уголовному делу об обороте фальсифицированных биодобавок и лекарств. Подтверждают свои слова предоставленными «правовыми документами».

«Они предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда», - сообщает СК на официальном сайте.

В Ведомстве обратили внимание, что, во-первых, данные лица не являются сотрудниками СК РФ, во-вторых, подобные действия не связаны с должностными обязанностями сотрудников ведомства. По данным СК, для возмещения причиненного вреда здоровью или морального ущерба предусмотрены «иные правовые механизмы» и они не предполагают переводов от потерпевших.

Также Следственный комитет посоветовал проявлять бдительность, а в случае поступления подобного звонка, обращаться в правоохранительные органы. Так как подобные факты проверяются, устанавливаются мошенники и привлекаются к уголовной ответственности.